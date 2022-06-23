Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

В Минобрнауки сообщили о хакерских атаках на российские вузы

Минобрнауки сообщило о хакерских атаках на российские вузы из Европы и Северной Америки

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

Специалисты службы мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС) зафиксировали хакерские атаки на российские вузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Представители ведомства рассказали, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки.

По их словам, специалисты НИКС вместе с IT-службами российских вузов предприняли действия по блокировке входящего трафика из-за границы, что позволило снизить нагрузку на сайты образовательных учреждений и возобновить их работу.

«По состоянию на сегодняшний день атаки на вузы продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами», — добавили в Минобрнауки.

Ранее генеральный директор Rutube Александр Моисеев раскрыл новые подробности кибератаки на видеохостинг. Он сообщил, что хакеры внедряли в систему программы, которые имели антироссийскую направленность. Как пояснил глава сервиса, эти «закладки» создавали файлы с антироссийской риторикой, тематикой и текстами.

Хакерская атака на Rutube, ставшая крупнейшей в истории видеохостинга, произошла 9 мая. Также в сети распространились слухи об утере исходного кода ресурса, без которого он не подлежит восстановлению. В компании подтвердили сообщения о кибератаке, но уточнили, что с исходным кодом все в порядке. 11 мая видеохостинг снова стал доступен для пользователей.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Премьер Болгарии обвинил посла России в свержении правительства
Семья пообедала рыбой и заразилась редчайшей болезнью
Оценены последствия снижения первого взноса по ипотеке в России
Момент ДТП с мотоциклом депутата Госдумы в Москве попал на видео
Зафиксировано несколько десятков новых переменных звезд
ВСУ потеряли контроль над двумя населенными пунктами под Лисичанском
Школьнице выстрелили в голову на Урале
Крупный пожар на заводе в Подмосковье попал на видео
От лишившейся 385 счетов в банках семьи офицера ФСБ потребовали еще доходы
Россияне массово устремились отдыхать летом в два региона страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.