В Минобрнауки сообщили о хакерских атаках на российские вузы

Минобрнауки сообщило о хакерских атаках на российские вузы из Европы и Северной Америки

Специалисты службы мониторинга Национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС) зафиксировали хакерские атаки на российские вузы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Представители ведомства рассказали, что вредоносный трафик шел из стран Европы и Северной Америки.

По их словам, специалисты НИКС вместе с IT-службами российских вузов предприняли действия по блокировке входящего трафика из-за границы, что позволило снизить нагрузку на сайты образовательных учреждений и возобновить их работу.

«По состоянию на сегодняшний день атаки на вузы продолжаются и оперативно блокируются российскими специалистами», — добавили в Минобрнауки.

Ранее генеральный директор Rutube Александр Моисеев раскрыл новые подробности кибератаки на видеохостинг. Он сообщил, что хакеры внедряли в систему программы, которые имели антироссийскую направленность. Как пояснил глава сервиса, эти «закладки» создавали файлы с антироссийской риторикой, тематикой и текстами.

Хакерская атака на Rutube, ставшая крупнейшей в истории видеохостинга, произошла 9 мая. Также в сети распространились слухи об утере исходного кода ресурса, без которого он не подлежит восстановлению. В компании подтвердили сообщения о кибератаке, но уточнили, что с исходным кодом все в порядке. 11 мая видеохостинг снова стал доступен для пользователей.