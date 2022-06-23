Буланова прокомментировала смерть Шатунова

Певица Буланова назвала Шатунова по-хорошему простым и талантливым человеком

Певец Юрий Шатунов, несмотря на популярность, был по-хорошему простым человеком, рассказала певица Татьяна Буланова. По ее словам, она давно не виделась с бывшим солистом «Ласкового мая». Смерть артиста она прокомментировала в разговоре с «Лентой.ру».

23 июня стало известно, что российский певец, бывший солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов умер в возрасте 48 лет. Об этом сообщил директор исполнителя Аркадий Кудряшов. По его словам, у артиста был обширный инфаркт.

Когда я услышала новость о его смерти, мне стало очень грустно. Юра был очень позитивным, очень ярким человеком и в то же время очень простым по-хорошему и очень талантливым Татьяна Буланова певица

«Последняя наша с Юрой встреча была давно. Мы пересеклись на радио», — отметила Татьяна Буланова.

Также смерть Шатунова прокомментировал продюсер Иосиф Пригожин. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что новости о смерти артиста его шокировали.

«Юра Шатунов сумел стать культовой личностью. С 1988 года он оставался популярным. Это уникальный случай», — сказал Пригожин.

Юрий Шатунов родился в Башкирской АССР в 1973 году. Его родители развелись, когда ему было три года, а в 11 лет его мать умерла. Подростковые годы он провел в детском доме, где познакомился с Сергеем Кузнецовым, руководителем кружка самодеятельности, — с этого момента началась история группы «Ласковый май». Среди главных хитов коллектива — «Белые розы», «Лето», «Седая ночь», «Пусть будет ночь», «Тающий снег».

