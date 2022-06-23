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Стало известно о состоянии попавшего в ДТП в Москве депутата Госдумы

Попавший в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве депутат Журавлев чувствует себя в порядке

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Депутат Госдумы Алексей Журавлев, накануне попавший в ДТП на мотоцикле на Кутузовском проспекте в Москве, чувствует себя в порядке. О своем состоянии парламентарий рассказал РИА Новости.

Он отметил, что уже прошел все необходимые медицинские процедуры. По словам Журавлева, после ДТП он повредил ключицу.

Эту травму депутат назвал «привычной вещью». «Подлечимся сейчас, я бы давно сам сбежал отсюда, но я человек законопослушный — врачи говорят "будем обследовать"», — пояснил Журавлев.

В четверг, 23 июня стало известно, что председатель партии «Родина» попал в аварию в центре Москвы на своем мотоцикле BMW. Момент ДТП сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как парламентарий не справляется с управлением мотоцикла и переворачивается.

Помощница парламентария предположила, что ДТП могло произойти из-за отсутствия дорожных знаков.

Ранее автомобиль Genesis, который числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, сбил курьера в центре Москвы.

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Анна Щербакова
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