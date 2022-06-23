Помощница депутата Госдумы раскрыла подробности ДТП с его участием в Москве

Помощница депутата Журавлева заявила, что он попал в ДТП из-за отсутствия дорожных знаков

Депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев мог попасть в аварию на своем мотоцикле из-за отсутствия на Кутузовском проспекте Москвы предупреждающих знаков о ведущихся дорожных работах и снятии покрытия. Подробности ДТП с участием парламентария раскрыла его помощница в разговоре с РЕН ТВ.

По ее словам, отсутствие дорожных знаков представляет опасность для любого участника дорожного движения.

Кроме того, помощница Журавлева рассказала, что получивший перелом ключицы депутат находится в больнице, но уже сегодня его могут отпустить домой. Парламентарий будет присутствовать на ближайшем пленарном заседании, заверила девушка.

23 июня стало известно, что председатель партии «Родина» Журавлев попал в аварию в центре Москвы на своем мотоцикле BMW. Момент ДТП сняли камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как парламентарий не справляется с управлением мотоцикла и переворачивается.

Ранее автомобиль Genesis с правительственными номерами сбил курьера, пересекающего проезжую часть на велосипеде. Позже выяснилось, что машина числится за лидером партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым, который подтвердил факт аварии.