Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Прокуратура арестовала имущество Додона и его семьи

Прокуратура Молдавии арестовала имущество экс-президента Додона и его семьи

Фото: Aurel Obreja / AP

Антикоррупционная прокуратура Молдавии наложила арест на имущество экс-президента республики Игоря Додона и его семьи. Об этом сообщает «Интерфакс».

В четверг, 23 июня, политик был вызван в прокуратуру, чтобы получить соответствующее уведомление. На выходе из здания он рассказал журналистам, что не может поделиться подробностями по уголовному делу из-за решения властей.

«Они пытаются перевести дело в публичную плоскость, чтобы впечатлить граждан искаженными цифрами и деталями. Политически подчиненные прокуроры поняли, что если возбужденное против меня уголовное дело не имеет юридического успеха, тогда нужно заниматься пропагандистскими играми и жестами», — сказал Додон.

Он добавил, что считает судебный процесс «мыльной оперой», а решение об аресте имущества — «пропагандистским спектаклем». Дополнительную информацию на этот счет бывший глава государства пообещал представить сторонникам в понедельник, 27 июня.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии задержала Додона 24 мая. Его подозревают в государственной измене и коррупции. 26 мая суд отправил экс-президента республики под домашний арест на 30 суток, а позже снова продлил заключение на аналогичный срок.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Украине предоставили статус кандидата в ЕС
Названо место похорон Юрия Шатунова
Соперник Загитовой раскрыл план на показательный боксерский бой
Додон предсказал развал Евросоюза
Эрмитаж введет мораторий на выставки в Европе и США
Установку памятника Шатунову опровергли
В России заявили о захвате французских гаубиц
Международная федерация плавания согласовала проведение ЧМ в Казани
Cisco решила прекратить свою деятельность в России и Белоруссии
Microsoft приготовилась к жесткому сокращению бизнеса в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.