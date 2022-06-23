Прокуратура арестовала имущество Додона и его семьи

Прокуратура Молдавии арестовала имущество экс-президента Додона и его семьи

Антикоррупционная прокуратура Молдавии наложила арест на имущество экс-президента республики Игоря Додона и его семьи. Об этом сообщает «Интерфакс».

В четверг, 23 июня, политик был вызван в прокуратуру, чтобы получить соответствующее уведомление. На выходе из здания он рассказал журналистам, что не может поделиться подробностями по уголовному делу из-за решения властей.

«Они пытаются перевести дело в публичную плоскость, чтобы впечатлить граждан искаженными цифрами и деталями. Политически подчиненные прокуроры поняли, что если возбужденное против меня уголовное дело не имеет юридического успеха, тогда нужно заниматься пропагандистскими играми и жестами», — сказал Додон.

Он добавил, что считает судебный процесс «мыльной оперой», а решение об аресте имущества — «пропагандистским спектаклем». Дополнительную информацию на этот счет бывший глава государства пообещал представить сторонникам в понедельник, 27 июня.

Антикоррупционная прокуратура Молдавии задержала Додона 24 мая. Его подозревают в государственной измене и коррупции. 26 мая суд отправил экс-президента республики под домашний арест на 30 суток, а позже снова продлил заключение на аналогичный срок.