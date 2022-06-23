Еще в одном российском городе начались обыски в офисе общества «Мемориал»

«Ъ»: в Екатеринбурге начались обыски в офисе уральского общества «Мемориал»

В офисе уральского историко-просветительского общества «Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и ликвидировано по решению Верховного суда) в Екатеринбурге начались обыски. Об этом рассказал «Коммерсанту» его руководитель Алексей Мосин.

В марте обыски уже проводились в офисе историко-просветительского общества «Международный Мемориал» (включено Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента и ликвидировано по решению Верховного суда) на Каретном ряду в Москве.

Мосин в разговоре с «Ъ» связал начавшийся обыск с жалобой на общество в российском городе о том, что оно распространяет экстремистскую литературу. «Единственное, что мы выпускали,— брошюра о моем репрессированном, а позже реабилитированном прапрадеде», — отметил глава уральского «Мемориала».

По словам Мосина, сейчас сотрудники силовых структур проверяют всю литературу в библиотеке общества. Некоторые экземпляры книг они откладывают. Источник в правоохранительных органах также подтвердил, что обыск начался из-за обращения об экстремисткой литературе.

В свою очередь председатель совета правозащитного центра Олег Орлов сообщил «Интерфаксу» о задержании Мосина. По его словам, глава уральского офиса «Мемориала» планировал в четверг, 23 июня, выступать с докладом в «Ельцин-центре».

В декабре 2021 года прокуратура Москвы подала иск о ликвидации правозащитного центра «Мемориал», а Генпрокуратура — о ликвидации историко-просветительского общества «Международный Мемориал» в Верховный суд. 28 февраля Верховный суд России признал законным решение ликвидировать «Международный Мемориал».

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