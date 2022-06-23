Грузия заявила о больших заслугах на пути в ЕС по сравнению с Украиной

Премьер Грузии заявил, что Тбилиси больше заслуживал статус кандидата в ЕС, чем Украина

Грузия проделала на пути в Европейский союз (ЕС) больший путь по сравнению с Украиной и Молдавией, она больше заслуживала статус кандидата на интеграцию. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Гарибашвили, пишет ТАСС.

Политик объяснил решение Еврокомиссии (ЕК), которая не согласилась наделить Тбилиси соответствующим статусом, мировой конъюнктурой. Он подчеркнул, что не завидует успеху украинцев и молдаван, но и не считает позицию Брюсселя справедливой.

«Если кто-то из этих трех стран и заслуживал, то это были мы. (...) Во всем мире развиваются очень сложные процессы. Мы это должны принять спокойно и продолжать развитие, усиление нашей страны», — сказал Гарибашвили.

Речь идет о решении ЕК, принятом 17 июня, когда комиссия согласилась рекомендовать соответствующий статус Украине и Молдавии. Грузия, которая более десяти лет претендует на этот статус, получить его не смогла. Гарибашвили неоднократно называл это решение несправедливым.

Ранее председатель правящей партии республики «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе объяснил решение Еврокомиссии «географическим фактором». Он указал, что Тбилиси обидно из-за позиции Брюсселя, но власти «понимают его».