Лавров заявил об отсутствии у Украины своей истории без русского народа

Министр иностранных дел России Лавров: у Украины нет своей истории без русского народа

Украинской истории, в которой не было бы русского народа, не существует. Об этом заявил министр иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он также отметил, что Украина пыталась выстраивать свой суверенитет за счет отмены всего русского и всего неукраинского, а также за счет отмены своей истории. По словам главы российского МИД, Запад поощрял такой подход, чтобы создавать угрозы и выводить из равновесия Россию.

Лавров также прокомментировал возможность возобновления переговоров России и Украины. Дипломат отметил, что когда Киев обратится с предложением возобновить дипломатический процесс, Москва будет смотреть, какая ситуация сложилась «на земле».