В Киеве запретили фейерверки и езду без глушителя

Мэр Киева Кличко заявил о запрете в городе фейерверков и машин без глушителя

Власти Киева запретили в городе продажу и запуск фейерверков и пиротехники, а также езду на машинах без глушителя. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает ТАСС.

Градоначальник заявил, что соответствующий запрет будет действовать в период военного положения на территории Украины и в течение 30 дней после его отмены.

Он также уточнил, что в Киеве будет ограничено передвижение на любых транспортных средствах, выхлопные системы которых не оборудованы шумопоглотителем.

В начале июня президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству республики рассмотреть вопрос запрета на использование пиротехники во время военного положения в стране. При этом он выразил обеспокоенность «по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту».