Зеленский предложил запретить фейерверки во время военного положения

Зеленский предложил кабмину запретить использование пиротехники при военном положении

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть вопрос запрета на использование пиротехнических средств, в частности фейерверков, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Украинские новости».

Зеленский предложил кабмину запретить использование пиротехники при военном положении, о чем написал в соответствующей петиции.

«Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их потребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажа и использование действующим законодательством не определены», — подчеркнул глава государства.

Лидер страны добавил, что направил электронный документ в правительство «с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Военное положение на Украине ввели 24 февраля, после начала российской военной спецоперации. Каждый последующий месяц его продлевали. 18 мая Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней.