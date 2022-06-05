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Зеленский предложил запретить фейерверки во время военного положения

Зеленский предложил кабмину запретить использование пиротехники при военном положении

Фото: Unsplash

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны рассмотреть вопрос запрета на использование пиротехнических средств, в частности фейерверков, передает ТАСС со ссылкой на агентство «Украинские новости».

Зеленский предложил кабмину запретить использование пиротехники при военном положении, о чем написал в соответствующей петиции.

«Поддерживаю обеспокоенность по поводу увеличения опасных последствий в связи с использованием разнообразных пиротехнических изделий в повседневном быту и считаю, что их потребление во время военного положения должно быть четко урегулировано на законодательном уровне, поскольку в настоящее время производство, хранение, перевозка, торговля пиротехническими изделиями не подлежат лицензированию, а их продажа и использование действующим законодательством не определены», — подчеркнул глава государства.

Лидер страны добавил, что направил электронный документ в правительство «с просьбой рассмотреть в соответствии с требованиями действующего законодательства».

Военное положение на Украине ввели 24 февраля, после начала российской военной спецоперации. Каждый последующий месяц его продлевали. 18 мая Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию на Украине на 90 дней.

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Марина Совина
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