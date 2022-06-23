Лавров осудил удар Израиля по аэропорту в Дамаске

Глава МИД РФ Лавров назвал удар Израиля по аэропорту в Дамаске серьезным инцидентом

Удар Израиля по международному аэропорту в Дамаске является серьезным инцидентом, ограничившим возможности доставки гуманитарных грузов в Сирию. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы сделали соответствующее обращение к Израилю, поставили вопрос о необходимости соблюдения резолюции 2254 всеми странами в Совете Безопасности ООН и будем продолжать отстаивать эту позицию в контактах и с Израилем и другими странами, которые так или иначе вовлечены в сирийское урегулирование», — отметил он.

Ранее Россия решительно осудила авиаудары ВВС Израиля по аэропорту сирийской столицы, в результате которого был нанесен серьезный материальный ущерб. В МИД России назвали провокационным израильское нападение на важнейший объект сирийской гражданской инфраструктуры. «Требуем от израильской стороны прекратить эту порочную практику», — говорится в сообщении МИД.

В результате авиаудара была повреждена взлетно-посадочная полоса, для восстановления которой, по оценкам сирийских технических служб, может потребоваться значительное время. В результате инцидента министерство транспорта Сирийской Арабской Республики (САР) объявило о приостановке всех авиарейсов, осуществлявшихся через столичную воздушную гавань.