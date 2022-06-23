«Аферист из Tinder» предстанет перед судом против реального бизнесмена Леваева

Шимон Хают, выдававший себя за сына Льва Леваева, предстанет перед судом против его семьи

Мошенник Шимон Хают на следующей неделе предстанет перед судом против реальной семьи израильского бизнесмена Льва Леваева, чьим сыном он представлялся во время совершения преступлений. Об этом сообщает Page Six.

На данный момент неизвестно, появится ли обвиняемый на слушании, поскольку он попросил судью провести разбирательства без его присутствия. «Он не хочет испытывать публичное унижение, с которым ему предстоит столкнуться», — высказал свое мнение генеральный директор инвестиционного холдинга Leviev Group USA Чагит Леваев, которым владеет семья Леваева.

Известно, что аферист выдавал себя за богача Саймона Леваева в приложении знакомств Tinder. Мужчина обманывал женщин, заявляя, что он родился в семье владельца крупнейшего производителя бриллиантов LLD Diamonds. По мотивам его истории стриминговый сервис Netflix создал документальный фильм «Аферист из Tinder».

Чагит Леваев и дочь Льва Леваева, чье имя не раскрывается, рассказали журналистам, что на протяжении многих лет они получали жалобы пострадавших от действий Хаюта женщин, но так и не смогли самостоятельно остановить мошенника. «Мы годами страдали от деятельности афериста и выдохнули после выхода шоу на Netflix», — уточнили они.

О том, что родственники израильского предпринимателя обвинили Хаюта в попытке обогатиться с помощью их честного имени, стало известно 2 марта. «Он долгое время лживо называл себя сыном Льва Леваева и получал многочисленные блага (в том числе материальные), утверждая, что он член семьи Леваевых. Он даже использовал торговую марку LLD Diamonds, чтобы заставить своих жертв поверить в то, что действительно был частью алмазной компании», — говорилось в заявлении семьи. С того момента мошенник никак не реагировал на предъявленные ему обвинения.

В феврале документальный фильм «Аферист из Tinder» стал самым популярным на стриминговом сервисе Netflix. В частности, с 31 января по 6 февраля картина набрала 45,8 миллиона часов просмотров и вошла в топ-10 наиболее успешных проектов в 92 странах мира.

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