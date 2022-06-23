Toyota отзовет первые электрокары из-за риска потерять колеса

Toyota решила отозвать первую партию электрокаров из-за риска потерять колеса на ходу

Японский автопроизводитель Toyota Motor заявил о намерении отозвать первую партию серийных электрокаров. Причиной такого решения стал риск потерять колеса во время поездки, сообщает Reuters.

Специалисты обнаружили в машинах проблему с болтами ступицы колеса. «Болт ступицы может ослабнуть из-за повторяющихся резких поворотов и резких торможений. Если вы продолжите управлять автомобилем в таком стиле, возникнет необычный шум, а в худшем случае колеса могут отвалиться», — пояснили специалисты японского регулятора в сфере дорожной безопасности. Эксперты также посоветовали водителям прекратить поездки на электрокаре до проведения ремонта.

Речь идет об электрических внедорожниках bZ4X. Как уточняется, эту модель Toyota начала выпускать в мае 2022 года. В общей сложности автогигант отзовет 2,7 тысячи автомобилей по всему миру. Около 2,2 тысячи из них предназначались для европейского рынка, около 260 — для США, и 112 — для Японии.

Ранее из-за возможных проблем с тормозами решила отозвать около миллиона машин компания Mercedes-Benz. Производитель сообщил, что в некоторых автомобилях обнаружили коррозию — в пораженных машинах усилитель тормоза не работал должным образом.