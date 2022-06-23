Названа цель присвоения Украине статуса кандидата в ЕС

Политолог Асафов назвал медийным ходом присвоение Украине статуса кандидата в ЕС

Присвоение Украине статуса кандидата в Евросоюз окажется просто медийным ходом, призванным продемонстрировать поддержку стране, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов. Он подчеркнул, что путь в ЕС может занять десятилетия, и не факт, что он когда-нибудь завершится.

Украина выполнит рекомендации Еврокомиссии (ЕК) для получения статуса кандидата в члены Европейского союза (ЕС). С таким обещанием на брифинге выступила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции республики Ольга Стефанишина. Между тем премьер Албании Эди Рама призвал Украину не питать иллюзий в связи со статусом кандидата, напомнив, что Северная Македония является кандидатом уже 17 лет, а Албания — 9.

Странный статус

«Статус кандидата в члены Евросоюза предоставляется государствам, которые стремятся войти в союз, — напомнил Асафов. — Это дает возможность получения дополнительной финансовой помощи, а также организационной, в сфере гармонизации правовых систем, проведения ряда содержательных реформ и прочего. То есть это просто такое время на подготовку, административный фильтр. Поводок, используемый, когда нужно что-то пообещать, но без какой-то явной и понятной цели».

Политолог также напомнил слова зампреда Совета безопасности России Дмитрия Медведева о том, что через два года Украина как государство вообще может прекратить существование.

И с этим действительно можно согласиться. Так что нынешнее решение о кандидатстве не значит ровным счетом ничего. А добавление финансовых или других возможностей в текущей ситуации не так существенно Александр Асафов политолог

Политическая неопределенность

«У разных стран разные пути вхождения в ЕС, реализованы могут быть совершенно разные сценарии. Но хотелось бы напомнить опыт Хорватии — это десятилетия в статусе кандидата. У Турции вообще вечность», — заметил политолог.

Такие примеры говорят нам о том, что обретение статуса кандидата практически ничего не значит и не дает каких-то гарантий и горизонтов для вступления в союз. Сейчас вообще никто не знает, что ждет мир дальше, что будет происходить с экономикой, политическими процессами, да даже с самим Евросоюзом Александр Асафов политолог

Он добавил, что обсуждался не только выход из ЕС Великобритании, но и Польши. А экс-кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен, которой многие сулили победу, прямо говорила о необходимости выхода из НАТО и сомнительных перспективах ЕС. Все эти факторы, события делают будущее союза достаточно туманным.

«Просто сейчас все понимают, что необходимо принимать политически окрашенные решения, демонстрировать поддержку Украине. Уже очевидно, что никакого продвижения НАТО по Швеции и Финляндии в ближайшей перспективе не будет, санкции не возымели того эффекта, на который все рассчитывали, поэтому обществу необходимо дать хоть что-то. Хоть вручение статуса кандидата Украине и Молдавии», — считает Асафов.

По его оценкам, обретение нового статуса не даст ни стране, ни ее гражданам никаких значимых преференций. Несущественно увеличивается возможность получения вида на жительство в европейских странах, но на данный момент для украинцев и так действует облегченный режим.

Это просто медийная активность. Антироссийский контекст. Ни для Украины, ни для ЕС это ничего не значит, просто потому, что будущее совершенно непредсказуемо Александр Асафов политолог

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе о намерении ЕС предоставить республике статус кандидата на вступление в объединение на саммите 23-24 июня.

До этого министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон утверждал, что страны ЕС достигли полного консенсуса по этому вопросу.