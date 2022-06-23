Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Даниил Медведев
0:2
Завершен
Роберто Баутиста-Агут
Мальорка
Дарья Касаткина
0:2
Завершен
Бьянка Андрееску
Бад-Хомбург
Колорадо Эвеланш
25 июня
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - плей-офф|Кубок Стэнли. 5-й матч
Сочи
25 июня
20:00 (Мск)
Зенит
Кубок Матч Премьер
Спорт

Медведев проиграл 20-й ракетке мира на турнире ATP

Даниил Медведев проиграл 20-й ракетке мира Роберто Баутисто-Агуту на турнире ATP

Фото: Thomas F. Starke / Getty Images

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на Мальорке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 23 июня, и продлилась два сета. Хозяин соревнований, занимающий в рейтинге ATP 20-е место, одержал победу со счетом 6:3, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час и 11 минут. Медведев, являющийся первой ракеткой мира, сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Баутиста-Агут узнает соперника по финалу после встречи между швейцарцем Антуаном Белье и представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром. Матч пройдет 23 июня.

Медведев в третий раз подряд не смог победить на турнире ATP. В июне он дважды уступал в финалах на соревнованиях в Нидерландах и Германии.

Мировая история санкций
Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о массовой сдаче в плен украинских военных под Лисичанском
Чайка взяла в заложники 62-летнего рыболова
Названо условие спасения Европы от энергокризиса
В Москве в несколько раз увеличилось производство игрушек
Подполковник армии США признал разгром украинской армии в Донбассе
Бузова снялась в бикини и возмутила фанатов своей позой
Медведев проиграл 20-й ракетке мира на турнире ATP
Toyota отзовет первые электрокары из-за риска потерять колеса
Вор в законе Пичуга опроверг наличие у него криминального статуса
Минобороны запатентует отодвигающее ЯЭУ от космического аппарата устройство
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.