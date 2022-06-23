Медведев проиграл 20-й ракетке мира на турнире ATP

Даниил Медведев проиграл 20-й ракетке мира Роберто Баутисто-Агуту на турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на Мальорке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 23 июня, и продлилась два сета. Хозяин соревнований, занимающий в рейтинге ATP 20-е место, одержал победу со счетом 6:3, 6:2. Спортсмены провели на корте 1 час и 11 минут. Медведев, являющийся первой ракеткой мира, сделал три эйса, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта.

Баутиста-Агут узнает соперника по финалу после встречи между швейцарцем Антуаном Белье и представителем Нидерландов Таллоном Грикспуром. Матч пройдет 23 июня.

Медведев в третий раз подряд не смог победить на турнире ATP. В июне он дважды уступал в финалах на соревнованиях в Нидерландах и Германии.