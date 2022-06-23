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Российский пенсионер нашел брошенного в лесу младенца

В лесу Воронежской области пенсионер нашел младенца в сумке для переноски детей

Фото: Matthew Smith / Unsplash

В лесу Воронежской области пенсионер нашел младенца в сумке. Об этом сообщил источник «Вести Воронеж».

По его данным, инцидент произошел в селе Нижняя Ведуга. Искусанный насекомыми ребенок был накрыт пеленкой и лежал в сумке для переноски детей. Мужчина нашел младенца, так как услышал его плач. Сумку россиянин обнаружил в двухстах метрах от автодороги Латная — Нижняя Ведуга.

Пенсионер вызвал врачей. Новорожденного с переохлаждением доставили в реанимацию областной детской клинической больницы. После случившегося сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего.

Ранее в Северной Осетии местный житель нашел новорожденного мальчика, которого бросили в кустах. Медики определили, что младенцу едва исполнилось три-четыре дня, его жизни сейчас ничто не угрожает.

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Анастасия Шейкина
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