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Токаев призвал уважать Назарбаева

Президент Казахстана Токаев назвал общепризнанной историческую роль экс-главы Назарбаева
Нурсултан Назарбаев

Нурсултан Назарбаев. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Общество должно относиться с уважением к исторической роли первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Об этом заявил глава страны Касым-Жомарт Токаев на мероприятии по случаю юбилея казахстанской полиции, сообщается на его официальном сайте Akorda.

«Важно помнить, что у народа, отрицающего свою историю и лидеров, нет будущего», — отметил Токаев.

Он назвал общим долгом всех граждан относиться с почтением к экс-президенту и также заметил, что его вклад в становление «независимого государства признан всем мировым сообществом».

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По его словам, следующее поколение казахстанцев сможет справедливо оценить действия первого лидера страны, однако для этого нужно исключить политические махинации.

«Мы должны, не оглядываясь в прошлое, с уверенностью шагнуть в светлое будущее», — заключил он.

В январе 2022 года в Казахстане произошли протесты из-за резкого роста цен на газомоторное топливо, однако вскоре экономические мотивы сменились на политические. В частности, протестующие потребовали ухода из политики Назарбаева.

В результате бывший президент лишился ряда постов, а из новой версии конституции было решено убрать все упоминания о нем.

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Алевтина Запольская
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