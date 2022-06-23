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Женщина нашла необычный способ испортить свадьбу соседям

Женщина начала косить газон во время свадьбы соседки и испортила церемонию

Кадр: @vampyyric

Пользовательница TikTok опубликовала видео, в котором показала необычный способ, который придумала соседка ее знакомых, чтобы испортить им свадьбу. На ролик, опубликованный в начале июня, издание The Mirror обратило внимание 21 июня.

«Некоторые люди такие жалкие», — подписала она ролик. В видео она рассказала, что была гостьей на свадьбе, которая проводилась на заднем дворе дома жениха и невесты.

Как только началась церемония бракосочетания, соседка молодоженов нашла способ испортить праздник и включила газонокосилку, рассказала автор видео. «Она продолжала косить газон на протяжении всей церемонии. Мы даже не услышали клятв молодоженов», — добавила она.

«Она определенно делала это намеренно», «Она, видимо, ненавидит себя, раз так сильно хочет испортить чей-то особенный день», «Надеюсь, после церемонии у вас была большая шумная вечеринка, и громкая музыка играла до рассвета», — написали пользователи в комментариях под роликом.

Многие также спросили у автора, просили ли они женщину перестать косить газон. В ответ автор отметила, что соседка отказалась выполнять их просьбу и не прекратила шуметь.

Что делать?


Олег Давыдов
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