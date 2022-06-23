В Госдуме объяснили нежелание сокращать новогодние праздники

Депутат Бессараб считает, что новогодние каникулы должны оставаться сказкой для детей

Новогодние каникулы должны оставаться новогодней сказкой для детей, поэтому нужно оставить длинные выходные, сказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» она объяснила нежелание сокращать новогодние праздники.

«Сказка для детей»

Новогодние праздники для россиян в 2023-м году продлятся девять дней: с 31 декабря по 8 января. Соответствующий проект постановления подготовило Министерство труда.

«Россияне из новогодних каникул сделали добрую традицию путешествий. Когда и мама, и папа получают возможность побыть с ребенком, отправиться всем вместе в большое путешествие, навестить родственников в другом регионе, посмотреть новые интересные места», — считает Бессараб.

Новогодние каникулы должны остаться сказочными для детей Светлана Бессараб депутат Госдумы

Кощунственные заявления

Депутат уверена, что при сокращении новогодних выходных до трех-четырех дней преимущества не будет ни в весеннее время, ни в новогоднее.

«А предусмотреть дополнительные дни отпуска, как предлагали мои коллеги, на мой взгляд, это утопичная идея. Потому что даже сегодня россияне далеко не всегда могут иметь возможность использовать полностью свой отпуск. Эти отпуска остаются в лучшем случае компенсацией в денежном выражении, а в худшем случае остаются на бумаге как многолетнее накопление отпуска», — добавила она.

Кощунственно говорить о том, что новогодние каникулы нужно сократить Светлана Бессараб депутат Госдумы

Министерство труда также пояснило, что выходные 1 и 8 января, выпадающие на воскресенье, будут перенесены на 24 февраля и 8 мая соответственно. Таким образом, в феврале россияне будут отдыхать с 23 по 26 февраля, а в мае — 1 числа и с 6 по 9.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве День города будет отмечаться во вторые выходные осени — 10 и 11 сентября.