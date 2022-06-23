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В России не захотели рефинансировать льготную ипотеку

Замминистра финансов Моисеев заявил, что власти не будут рефинансировать льготную ипотеку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что российские власти не захотели рефинансировать льготную ипотеку по сниженной ставке. Об этом сообщают РИА Новости.

Моисеев ответил на вопрос журналистов о возможном рефинансировании в кулуарах Чебоксарского экономического форума. По его словам, подобная мера периодически обсуждается, ее обговаривали и после снижения ставки до семи процентов годовых.

«Поднимался в Минфине, и в правительстве, и на совещаниях у Марата Хуснуллина, но на данном этапе принято решение это рефинансирование не реализовывать», — заявил замминистра.

В мае Минфин выступил против рефинансирования льготной ипотеки для тех, кто взял кредит под 12 процентов годовых до снижения ставки. Моисеев заявил, что условия программы не предполагают рефинансирование действующей ипотеки. При этом в ведомстве обсуждали данный вопрос и не поддержали идею.

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Нина Ташевская
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