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Третье выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты признали законным

Минюст Турции признал законным третье выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты

Фото: Florion Goga / Reuters

Выдвижение действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана кандидатом на пост главы государства в третий раз является законным. Об этом заявил министр юстиции республики Бекир Боздаг, передает ТАСС.

Таким образом, власти Турции отвергли утверждения оппозиции, обвиняющей Эрдогана в незаконном выдвижении своей кандидатуры на высший пост.

Ранее правящая Партия справедливости и развития (ПСР) также заявляла, что для выдвижения Эрдогана на третий срок нет никаких юридических преград. Объясняется, что после принятия поправок в конституцию о введении в стране президентской формы правления Эрдоган баллотировался на выборах только раз, поэтому в 2023 году может вновь участвовать в выборах.

Ближайшие президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в июне 2023 года. Эрдоган выдвинулся от объединения «Альянс народа», в которое вошли ПСР и Партия националистического движения (ПНД).

В 2014 году Эрдоган одержал победу на первых в Турции прямых президентских выборах. Спустя четыре года политик был переизбран на досрочных выборах.

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Марина Совина
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