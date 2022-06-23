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Желающие купить жилье у моря россияне предпочли Турции один отечественный курорт

«РКС Девелопмент»: россияне массово отказались от покупки жилья в Турции в пользу Сочи

Фото: Сергей Ворсин / Коммерсантъ

В июне желающие купить жилье у моря россияне массово отказались от покупки объектов в Турции и предпочли вложиться в варианты в Сочи. Об изменившихся предпочтениях инвесторов в пользу отечественного курорта рассказали в группе компаний «РКС Девелопмент», пишут «Известия».

«Если еще два месяца назад мы наблюдали смещение фокуса россиян, стремящихся сохранить свои накопления, в сторону заграничных курортов, в том числе Турции, то сейчас в процессе проявления всех подводных камней турецкого берега они приходят к нам», — отметил директор «РКС Девелопмент» Александр Коваленко.

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По словам эксперта, большинство желающих приобрести жилье в Сочи рассматривает недвижимость у моря как удачное средство для сохранения и приумножения средств. Аналогичная тенденция наблюдается и на других курортах Краснодарского края. По оценкам специалистов, в жилом комплексе «РКС Девелопмент» в Анапе ежегодно квартиры дорожают в среднем на 30 процентов, а доходность от их сдачи в аренду составляет 13,5 процента в год.

Коваленко считает, что спрос со стороны конечных покупателей сейчас поддерживается различными госпрограммами, в том числе военной и IT-ипотекой, которые дают возможность людям обзавестись жильем даже в условиях нестабильности. Застройщики, по словам эксперта, также поддерживают покупателей и вводят собственные субсидированные программы.

Ранее россиянам назвали главные риски при покупке жилья в Сочи. Одним из таких оказалась возможность приобрести не квартиру, а жилое помещение — подобный статус объекта потребует дополнительных проверок и не позволит оформить на него ипотеку. Среди других рисков указаны покупка квартиры с пристройками и переплата за вид, который в будущем может быть перекрыт стройкой.

Ударная волна
Нина Ташевская
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