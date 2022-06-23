Минобороны запатентует отодвигающее ЯЭУ от космического аппарата устройство

Минобороны запатентует отодвигающее ядерную установку от космического аппарата устройство

Минобороны России запатентует устройство, отодвигающее ядерную энергоустановку от космического аппарата. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на распространенную Федеральным институтом промышленной собственности заявку на патент.

«Устройство отодвижения ядерной энергетической установки (ЯЭУ) от космического аппарата (КА) для раскладки электрических силовых и интерфейсных (слаботочных) кабелей системы отодвижения представляет собой трансформируемую пространственную ферменную конструкцию», — говорится в документе.

В заявке не уточняется, как именно работает патентуемое устройство.

В мае генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в настоящее время на проект космического ядерного буксира «Зевс», который помог бы России совершить рывок в ракетно-космической отрасли, не хватает денежных средств.

В апреле исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что в полете к Луне и Юпитеру будет использован один и тот же «Зевс», но «с разными модулями полезной нагрузки, в состав которых войдут специальные маршевые двигатели».

В декабре 2021 года Рогозин заявил, что госкорпорация к 2030 году планирует вывести ядерный буксир «Зевс» на «безопасную высоту не менее 800 километров, включить его и начать первую экспедицию».