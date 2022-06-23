Зафиксировано несколько десятков новых переменных звезд

В Синьцзянской астрономической обсерватории обнаружили 72 новые переменные звезды

Китайские астрономы из Синьцзянской астрономической обсерватории с помощью однометрового широкопольного телескопа Nanshan (NOWT) зафиксировали в рассеянном скоплении NGC 2355 десятки новых переменных звезд. Результаты наблюдений описаны в статье, опубликованной в электронном архиве препринтов arXiv.

Скопление NGC 2355, возраст которого оценивается в 900 миллионов лет, находится на расстоянии около 5400 световых лет в созвездии Близнецов. Изучение звезд в скоплениях помогает ученым лучше исследовать эволюцию космических тел, поскольку там находятся звезды со схожими свойствами, например, возраст, расстояние и состав.

Всего специалистам удалось зафиксировать 88 переменных звезд за 13 ночей наблюдений. Большая часть из них (72) являются ранее неизвестными науке. Кроме того, 52 звезды оказались пульсирующими, а 26 — двойными.

В июне 2022 года сотрудники Университета штата Аризона и Университета штата Огайо обнаружили самую яркую и быструю новую звезду.