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Соперник Загитовой раскрыл план на показательный боксерский бой

Соперник Алины Загитовой Олег Саитов заявил, что их встреча станет мастер-классом
Олег Саитов

Олег Саитов. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Олег Саитов высказался о показательном поединке с победительницей Игр-2018 фигуристкой Алиной Загитовой. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Спортсмен рассказал, что их встреча станет мастер-классом и не будет похожа на спарринг. «Она меня убьет! Ни в коем случае! Какой спарринг? Мне сказали, что будет тренировка. Спарринг — это немножко другое, не вариант», — заявил Саитов.

Он также раскрыл план на грядущую встречу и выразил готовность помогать Загитовой, если та решит заняться боксом. «Надо в комплексе все показывать: движение ног, защита, удары. Одно без другого не работает. Покажу основные моменты, на которые рекомендовал бы обратить внимание», — добавил Саитов.

Поединок состоится 25 июня в «Лужниках» в рамках Дня московского спорта. О том, что Загитова проведет боксерский бой, сообщалось 20 июня. Позднее стало известно, что она подерется с олимпийским чемпионом по боксу Альбертом Батыргазиевым, однако эту информацию опровергли.

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