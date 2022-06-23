Пьяный российский подросток на «Ладе» устроил GTA-заезд и попал на видео

В Ангарске пьяный 16-летний подросток на «Ладе» с шестью пассажирам устроил GTA-заезд

В Ангарске Иркутской области пьяный 16-летний подросток на «Ладе» с шестью пассажирам устроил GTA-заезд. Видео с места событий, на которое попал нарушитель, опубликовала пресс-служба Главного управления МВД по региону в группе во «ВКонтакте».

На появившихся кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытаются останавить автомобиль «ВАЗ». Его требование россиянин, находящийся за рулем, игнорирует и проносится мимо. Автоинспекторы начинают преследователь нарушителя. Когда машину удается остановить, из нее выскакивают семь человек и пытаются скрыться.

Позже выяснилось, что за рулем «Лады» находился 16-летний уроженец Усольского района, не имеющий водительских прав. Наличие алкоголя в выдыхаемом им воздухе подтвердила процедура освидетельствования.

В отношении российского подростка составили административные материалы, ему грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль, на котором юноша устроил гонки, принадлежит родственнику одного из пассажиров.

Ранее в Дагестане 27-летний водитель «Жигулей» устроил GTA-заезд и сбил дежурившего автоинспектора. В отношении мужчины завели дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).