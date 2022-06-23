Пользователей платного Telegram предупредили об угрозе безопасности их данных

Голосовые сообщения пользователей платной подписки Telegram передают на расшифровку Googlе

Безопасность данных пользователей платной подписки Telegram Premium находится под угрозой. К такому выводу пришел автор Telegram-канала «Бэкдор» после изучения условий использования премиальной версии мессенджера.

Из документа следует, что голосовые сообщения подписчиков передают на расшифровку компании Googlе. «Пока нет гарантии, что каждое голосовое сообщение, которое вы пытаетесь преобразовать в текст, будет затранскрибировано правильно или будет затранскрибировано вообще. Точность и доступность этой технологии зависит от третьей стороны (Google LLC, дочерняя компания Alphabet Inc.)», — говорится в условиях. Как уточнили представители Telegram, они не могут гарантировать, что функция расшифровки аудиосообщений будет работать правильно и всегда будет доступна для юзеров с платной подпиской.

«То есть в теории ваши сообщения сможет послушать не только Павел Дуров (создатель Telegram — прим. «Ленты.ру»), но и Google», — предупредил подписчиков автор Telegram-канала «Бэкдор». Он также обратил внимание на то, что в секретных чатах нельзя преобразовывать голосовые сообщения в текст.

Мессенджер Telegram запустил платную подписку Premium в минувшее воскресенье, 19 июня. Помимо расшифровки голосовых сообщений, подписчики получили возможность загружать файлы объемом до четырех гигабайт, скачивать файлы на максимальной скорости и отправлять уникальные стикеры и реакции.

О том, что в мессенджере появится платная подписка, сообщил Дуров 10 июня. По словам создателя Telegram, с ее помощью пользователи смогут приобретать дополнительные функции, скорость и ресурсы. Также он заверил, что все опции, уже существующие в сервисе, останутся бесплатными.