Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина застрелила забравшегося в ее спальню соседа

New York Post: жительница США застрелила набросившегося на нее в спальне соседа

Фото: Scott Rodgerson / Unsplash

В США женщина застрелила мужчину, который проник в ее дом, забрался в спальню и набросился на нее. Об этом сообщает New York Post.

Жительница города Клируотер, штат Флорида, рассказала, что была в постели, когда ее 26-летний сосед Джастин Райт проник в дом и ворвался в спальню. По словам пострадавшей, мужчина сразу же накинулся на нее, и между ними завязалась борьба.

Во время схватки американке удалось набрать номер службы 911 и попросить о помощи. После этого она сумела добраться до хранившегося в доме пистолета и выстрелить в нападавшего. Прибывший по вызову наряд полиции обнаружил, что Райт получил смертельное ранение.

Как позже рассказал журналистам начальник полиции Дэн Слотер, женщина переехала в район недавно. Неизвестно, насколько хорошо она знала убитого. Пистолетом американка владела на законных основаниях.

Материалы по теме:
В туалет или в морг? Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
В туалет или в морг?Ужас нелепых свиданий, которые пошли не по плану
8 декабря 2017
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

В данный момент расследование продолжается, но пока следователи квалифицировали дело как акт необходимой самообороны. Слотер также подтвердил, что у женщины обнаружены травмы, характерные для борьбы. При этом он отметил, что ранее Райт не имел проблем с законом на территории Клируотера, а способ, с помощью которого он проник в дом, и его мотивы пока не выяснены.

В июле 2021 года сообщалось, что 12-летний житель США застрелил грабителя, ворвавшегося в его дом. Мальчик воспользовался охотничьим ружьем после того, как мужчина набросился на его мать.

Что делать?
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
Минюст Украины подал иск против России в ЕСПЧ из-за спецоперации
В Подмосковье приверженцу «воровских понятий» предъявили экстремизм
Британию предупредили об угрозе продовольственного кризиса
Россиянам назвали опасный для глаз цвет линз солнцезащитных очков
США обвинили Россию в поставках удобрений по заниженным ценам
Женщина застрелила забравшегося в ее спальню соседа
Во Франции уточнили ситуацию с импортом российского газа
Лжесотрудник ФСБ убедил россиянина перевести ему на счет 1,7 миллиона рублей
Раскрыта динамика цен на «вторичку» в крупных городах России
Балтийский флот получил новый буксир
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.