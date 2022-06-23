Женщина застрелила забравшегося в ее спальню соседа

New York Post: жительница США застрелила набросившегося на нее в спальне соседа

В США женщина застрелила мужчину, который проник в ее дом, забрался в спальню и набросился на нее. Об этом сообщает New York Post.

Жительница города Клируотер, штат Флорида, рассказала, что была в постели, когда ее 26-летний сосед Джастин Райт проник в дом и ворвался в спальню. По словам пострадавшей, мужчина сразу же накинулся на нее, и между ними завязалась борьба.

Во время схватки американке удалось набрать номер службы 911 и попросить о помощи. После этого она сумела добраться до хранившегося в доме пистолета и выстрелить в нападавшего. Прибывший по вызову наряд полиции обнаружил, что Райт получил смертельное ранение.

Как позже рассказал журналистам начальник полиции Дэн Слотер, женщина переехала в район недавно. Неизвестно, насколько хорошо она знала убитого. Пистолетом американка владела на законных основаниях.

В данный момент расследование продолжается, но пока следователи квалифицировали дело как акт необходимой самообороны. Слотер также подтвердил, что у женщины обнаружены травмы, характерные для борьбы. При этом он отметил, что ранее Райт не имел проблем с законом на территории Клируотера, а способ, с помощью которого он проник в дом, и его мотивы пока не выяснены.

В июле 2021 года сообщалось, что 12-летний житель США застрелил грабителя, ворвавшегося в его дом. Мальчик воспользовался охотничьим ружьем после того, как мужчина набросился на его мать.