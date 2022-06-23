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Американцы стали чаще заходить на российские сайты после начала спецоперации

Microsoft: в США вырос трафик на сайты RT и Sputnik после начала спецоперации на Украине

Фото: Anastasia Nelen / Unsplash

Американские пользователи стали чаще заходить на сайты российских СМИ после начала специальной военной операции на Украине. Об этом стало известно из доклада Microsoft «Защищая Украину: предварительные уроки кибервойны».

Согласно исследованию компании, с 24 февраля, то есть после начала спецоперации, трафик на сайты телеканала RT и радиостанции Sputnik вырос в США на 82 процента.

Также в документе утверждается, что интерес к ресурсам российских СМИ проявили и украинцы. Как выяснили в Microsoft, после начала спецоперации число просмотров сайтов RT и Sputnik на Украине увеличилось на 216 процентов.

Специалисты компании предположили, что это может быть связано с тем, что канал и радио используют «многоязычный подход». «RT и Sputnik публикуют контент более чем на 20 языках», — говорится в докладе.

В марте постоянные представители стран Евросоюза при ЕС одобрили запрет на вещание RT и Sputnik на территории всех стран объединения. Это решение объяснили тем, что страны организации «должны бороться с дезинформацией».

Перед этим сообщалось, что американские социальные сети Instagram и Facebook (запрещены в России; принадлежат корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заблокировали все аккаунты RT в европейских странах.

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Евгения Наумова
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