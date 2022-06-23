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22 самолета Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня

В Минобороны Тайваня сообщили, что в зоне ПВО острова заметили 22 самолета Китая

Фото: Aly Song / Reuters

В Министерстве обороны Тайваня заявили, что 22 военных самолета Китая вошли в опознавательную зону ПВО острова. Такое сообщение ведомства в четверг, 23 июня, передает ТАСС.

По данным оборонного ведомства Тайваня, в этой зоне оказались самолеты Народно-освободительной армии Китая (НОАК). В небе над островом были идентифицированы такие боевые машины, как противолодочные, а также радиоэлектронной борьбы Y-8, самолеты KJ-500, стратегические бомбардировщики H-6. Помимо этого, среди самолетов заметили по меньшей мере десять истребителей J-16 и пять истребителей-бомбардировщиков JH-7.

22 июня также стало известно, что вблизи берегов Тайваня разбился военный вертолет S-70 тайваньских военно-морских сил (ВМС). Уточнялось, что боевая машина принимала участие в учениях в районе тайваньской военно-морской базы Цзоин в городе Гаосюн на юго-западной стороне острова.

21 июня в оборонном ведомстве Тайваня сообщали, что 29 военных самолетов НОАК вошли в опознавательную зону ПВО острова. В тот момент были замечены в операции истребители, стратегические бомбардировщики, а также противолодочные самолеты.

Ранее китаевед, профессор Высшей школы экономики Владимир Малявин раскрыл отношения Китая с Тайванем и Россией. Он уточнил, что взаимодействие Москвы и Пекина находится на высоком уровне.

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Варвара Кошечкина
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