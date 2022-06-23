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На Западе сочли санкции малоэффективным способом влиять на внешнюю политику

The Hill: аналитик Йоффе счел санкции малоэффективным способом влиять на внешнюю политику

Фото: Unsplash.com

Политический аналитик в Reason Foundation, бывший старший директор Moody’s Analytics Марк Йоффе в статье для The Hill счел санкции привлекательным, но малоэффективным способом влиять на внешнюю политику.

По мнению эксперта, в долгосрочной перспективе рестрикции США оказываются невыгодны самому Вашингтону и могут поставить под угрозу материальное благополучие страны и статус доллара как мировой резервной валюты.

Йоффе выразил мнение, что экономические санкции не помогут Западу остановить российскую спецоперацию на Украине. Он отметил, что рост цен на энергоносители пополняет бюджет России, и в то время как американцы наблюдают рост цен на бензин, Москва продает ресурсы другим странам, включая Индию и Китай. Рубль также восстановился после значительного падения, вызванного вводом ограничений.

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По словам эксперта, если банки, компании и страны сочтут санкционный режим США слишком обременительным, они могут начать поиск альтернатив международной платежной системе на основе доллара.

«Санкции — весьма соблазнительный для США способ навязать свои принципы и показать, принимаются какие-то меры. К сожалению, они редко бывают эффективными, а также сопряжены со значительными издержками. Вашингтону стоит смягчить те, что уже изжили себя, и начать бороться с искушением вводить новые», — резюмировал Йоффе.

Ранее представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказал о том, сколько времени власти страны намерены сохранять ограничения против России. Он подчеркнул, что у США существуют планы не снижать давление на Россию до конца специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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