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Установку памятника Шатунову опровергли

Мэр города Кумертау Фролов опроверг информацию об установке памятника певцу Юрию Шатунову

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Мэр города Кумертау в Республике Башкортостан Олег Фролов опроверг информацию об установке памятника бывшему солисту группы «Ласковый май» Юрию Шатунову, который недавно скончался в Москве. Об этом сообщает News.ru.

Шатунов родился в Кумертау в 1973 году, однако позже переехал вместе с родственниками. По словам Фролова, власти города не давали распоряжений об установке памятника певцу. Однако вопрос появления монумента будут обсуждать, но решение пока не принято.

«Он у нас в городе не жил, он у нас родился и дальше уехал в Оренбургскую область, где уже в детском доме с малых лет рос. Года два если только он жил, никто об этом даже здесь не знает особо», — отметил мэр города.

Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня в Москве на 49-м году жизни. Согласно предварительным данным, причиной смерти экс-солиста группы «Ласковый май» стал обширный инфаркт. Утверждается, что в момент смерти артист находился в машине скорой помощи.

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Нина Ташевская
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