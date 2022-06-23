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Оценены последствия ухода производителя красок Tikkurila из России

Дизайнер не увидел проблем в уходе с рынка производителя лакокрасочной продукции Tikkurila

Фото: Игорь Акимов / ТАСС

Уход с российского рынка финского производителя лакокрасочной продукции Tikkurila (владелец брендов Tikkurila, Finncolor, ТЕКС, «Ленинградские краски») не окажет значительного влияния на стоимость ремонта в стране. Так последствия ухода компании оценили эксперты в сфере дизайна, сообщает РИА Новости.

Специалист по индивидуальному управлению ремонтно-строительными работами Андрей Хрисанов отметил, что в том же ценовом сегменте есть аналоги красок Tikkurila, что почти не повлияет на стоимость ремонта. Однако цены на строительные работы могут измениться из-за динамики стоимости инженерной и чистовой сантехники европейского производства.

«На качество ремонта уход этой компании также не окажет никакого влияния. Качество покраски стен в большей степени зависит от опыта маляра. Даже используя дешевую краску, опытный маляр сделает отличную стену», — оценил Хрисанов. По словам дизайнера интерьеров Екатерины Велютиной, вместо Tikkurila можно взять краски брендов Swiss Lake, Caparol и Little Shop of Colors.

При этом уход компании может отразиться на сфере деревянных оконных рам и дверей, так как их поставщики использовали краску Tikkurila.

Об уходе из России компания сообщила ранее на своем официальном сайте. В Tikkurila уточнили, что с начала военной спецоперации они продавали минимальное количество товаров, достаточное для получения необходимого объема местной валюты, чтобы платить зарплату сотрудникам.

Ударная волна
Нина Ташевская
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