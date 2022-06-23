Зеленский заявил об усталости от темы войны на Украине

Президент Украины Зеленский заявил об усталости украинцев от военных действий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что регионы страны, находящиеся в относительной безопасности, тоже устали от темы боевых действий. Главу государства цитирует ТАСС.

«Люди забывают, и в других государствах есть усталость от войны, также и на Украине те, кто не попадают под обстрелы, они забывают, что нужно делать», — сказал украинский лидер.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что несмотря на то, что люди во всем мире уже устали слушать новости и испытывать на себе последствия конфликта на Украине, эта тема является крайне важной.

Британский лидер отметил, что Лондон совместно с другими государствами готов и дальше помогать украинцам. При этом, по его словам, Запад не должен навязывать какие-либо взгляды жителям страны, поскольку они должны сами решать, какие действия им стоит предпринимать в сложившейся ситуации.