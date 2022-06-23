Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Зеленский заявил об усталости от темы войны на Украине

Президент Украины Зеленский заявил об усталости украинцев от военных действий

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что регионы страны, находящиеся в относительной безопасности, тоже устали от темы боевых действий. Главу государства цитирует ТАСС.

«Люди забывают, и в других государствах есть усталость от войны, также и на Украине те, кто не попадают под обстрелы, они забывают, что нужно делать», — сказал украинский лидер.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что несмотря на то, что люди во всем мире уже устали слушать новости и испытывать на себе последствия конфликта на Украине, эта тема является крайне важной.

Британский лидер отметил, что Лондон совместно с другими государствами готов и дальше помогать украинцам. При этом, по его словам, Запад не должен навязывать какие-либо взгляды жителям страны, поскольку они должны сами решать, какие действия им стоит предпринимать в сложившейся ситуации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В ЛНР назвали предполагаемое время сдачи в плен бойцов «Айдара» с завода «Азот»
Народная милиция ЛНР начала зачищать Горское
Шойгу призвал срочно укрепить обороноспособность Союзного государства
Вирусолог допустил «конспирологический характер» происхождения оспы обезьян
Врач развеяла популярный миф об пользе раннего завтрака для метаболизма
Появилось видео с последними минутами жизни Юрия Шатунова
Зеленский заявил об усталости от темы войны на Украине
За разлив нефти в Черном море выплатят миллиарды рублей
Путин указал на востребованность лидерства стран БРИКС
Майкл Джей Фокс получит почетный «Оскар»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.