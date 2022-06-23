Россия заявила о «точке замерзания» в отношениях с Хорватией и Словенией

В МИД России обвинили Хорватию и Словению в доведении отношений до «точки замерзания»

Хорватия и Словения подвели отношения с Россией к «точке замерзания», при этом им же предстоит инициировать их восстановление, если в местных правительствах «возобладает здравый смысл». С таким мнением выступил директор Четвертого Европейского департамент МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью ТАСС.

Дипломат считает, что враждебная позиция Загреба и Любляны по отношению к Москве сформировалась после начала украинского конфликта. Пилипсон утверждает, что она выражается в помощи Киеву оружием и высылке сотрудников российских посольств.

При этом еще недавно страны были хорошими партнерами, напомнил он. «Поддерживали тесный политический диалог, развивали взаимовыгодное торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, широкие культурно-гуманитарные связи. Кстати, на 30 мая пришлось тридцатилетие наших дипломатических отношений с Хорватией и Словенией, за годы был накоплен солидный позитивный багаж. Готовились достойно отметить юбилей», — отметил он.

В апреле обе страны действительно выслали ряд сотрудников российских посольств, объяснив это действиями российских войск на Украине. Москва такие шаги раскритиковала и пошла на ряд ответных мер.