Названы главные минусы рынка недвижимости Турции

В Garnet назвали главные плюсы и минусы рынка недвижимости Турции

В России проанализировали бюджетный сегмент рынка недвижимости Турции. Его плюсы и минуты назвали эксперты инвестиционной компании Garnet, доклад есть в распоряжении «Ленты.ру».

Руководитель проектов компании Екатерина Сивова отметила, что доступное жилье в Турции хорошо подходит для инвестиций и сохранения средств. Среди плюсов рынка она также назвала интернациональный спрос — Средиземное море интересует россиян, местных жителей, европейцев и граждан арабских стран.

Однако при выборе такой недвижимости в Турции следует учитывать локацию, инфраструктуру и юридическую чистоту объекта. Сивова подчеркнула важность последнего критерия — в некоторых случаях сделка осложнялась уже после того, как покупатель передал собственнику деньги.

Эксперт посоветовала обращаться к специалисту по недвижимости с опытом не менее пяти лет. Юридические нюансы — главная особенность рынка недвижимости Турции. По словам Сивовой, российский рынок более прозрачный. «В Турции практически у всех объектов идет занижение цены в договоре, даже у некоторых застройщиков. Кроме того, все сделки с недвижимостью в этой стране оформляются на бумаге», — пояснила она.

Ранее в июне исследование портала Turk.Estate показало, что россияне сохранили статус главных покупателей жилья в Турции. С начала 2022 года они приобрели в курортной стране около 3,9 тысячи объектов — показатель более чем на три тысячи превысил данные по жителям Ирана и Ирака, которые оказались на второй и третьей строчках рейтинга соответственно.