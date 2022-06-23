В МИД Британии рассказали о совместной работе с Турцией над вывозом зерна

Лиз Трасс рассказала, что Британия и Турция совместно работают над вывозом зерна с Украины

Британия поддерживает переговоры ООН по вывозу зерна с Украины и совместно с Турцией работает над этой задачей. Об этом на пресс-конференции по итогам встречи со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает ТАСС.

«Соединенное Королевство и Турция тесно сотрудничают, в частности по теме вывоза зерна с территории Украины (…). Мы обсудили практические решения по поводу того, как это реализовать в Черном море», — рассказала министр.

Трасс подчеркнула, что проблема с продовольствием должна быть решена в течение ближайшего месяца, иначе на мировом рынке возникнет дефицит зерновых. По ее словам, для этого необходимо обеспечить защиту украинских портов, а также организовать безопасный проход судов в Черном море.

Ранее министр нацобороны Турции Хулуси Акар, министр обороны Украины Алексей Резник и глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес на встрече НАТО в Брюсселе обсудили вывоз зерна из украинских портов для международного рынка. Кроме того, были затронуты вопросы «безопасного возвращения двух военно-транспортных самолетов A400M ВВС Турции, находящихся с начала войны в районе Киева».

15 июня стало известно, что Россия, Турция и Украина создали открытый канал связи для решения проблемы вывоза зерна из украинских портов для международного рынка. Согласно схеме передачи зерна, «украинцы должны расчистить мины в портах (...), а затем турецкие силы будут обеспечивать безопасное движение торговых судов».