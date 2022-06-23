Володин предсказал появление «температуры по Урсуле» в Европе

Спикер Госдумы Володин заявил, что в Европе скоро появится «температура по Урсуле»

В Европе в скором времени, помимо температуры по Цельсию, по Кельвину и по Фаренгейту, появится «температура по Урсуле». Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин предсказал появление «температуры по Урсуле» в ответ на заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. 21 июня она сказала, что снижение температуры при отоплении жилья на два градуса в Европе заместит поставки газа по «Северному потоку».