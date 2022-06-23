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Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи акций на зарубежные счета

Минфин разрешил россиянам зачислять валюту от продажи ценных бумаг на зарубежные счета

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Министерство финансов России разрешило гражданам зачислять валюту от продажи и погашения ценных бумаг на зарубежные счета. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Мера действует с 17 июня 2022 года без ограничения срока.

Перевод средств в иностранной валюте на счета, открытые в зарубежных финансовых организациях, россиянам был запрещен указом президента с 1 марта. Чтобы зачислить на них валюту от продажи ценных бумаг, требовалось специальное разрешение правительственной комиссии. Для зачисления дивидендов и купонов такой документ был не нужен.

Об отмене запрета объявила лава ЦБ Эльвира Набиуллина 16 июня на Петербургском международнрм экономическом форуме. «Буквально на днях правительственная комиссия — Антон Германович [Силуанов] возглавляет — решение приняла, про которое рынок спрашивал — многие российские граждане вложились в иностранные акции, купоны и выплаты можно было зачислять на иностранные счета, а от продажи акций нельзя зачислять. Я так понимаю, что это решение принято, это тоже очередной шаг по ослаблению», — сказала председатель Банка России.

В конце июня правительство также начало борьбу с российскими счетами в долларах и евро — Кабмин одобрил введение отрицательных ставок по вкладам в этих валютах для юрлиц, в том числе по действующим договорам. Технически это означает введение комиссии за обслуживание депозитов, превышающей процентные ставки по ним. В министерстве подчеркнули, что мера в первую очередь призвана стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро.

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Софья Ермакова
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