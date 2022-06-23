Россиянам разрешили зачислять валюту от продажи акций на зарубежные счета

Минфин разрешил россиянам зачислять валюту от продажи ценных бумаг на зарубежные счета

Министерство финансов России разрешило гражданам зачислять валюту от продажи и погашения ценных бумаг на зарубежные счета. Соответствующее заявление опубликовано на сайте ведомства. Мера действует с 17 июня 2022 года без ограничения срока.

Перевод средств в иностранной валюте на счета, открытые в зарубежных финансовых организациях, россиянам был запрещен указом президента с 1 марта. Чтобы зачислить на них валюту от продажи ценных бумаг, требовалось специальное разрешение правительственной комиссии. Для зачисления дивидендов и купонов такой документ был не нужен.

Об отмене запрета объявила лава ЦБ Эльвира Набиуллина 16 июня на Петербургском международнрм экономическом форуме. «Буквально на днях правительственная комиссия — Антон Германович [Силуанов] возглавляет — решение приняла, про которое рынок спрашивал — многие российские граждане вложились в иностранные акции, купоны и выплаты можно было зачислять на иностранные счета, а от продажи акций нельзя зачислять. Я так понимаю, что это решение принято, это тоже очередной шаг по ослаблению», — сказала председатель Банка России.

В конце июня правительство также начало борьбу с российскими счетами в долларах и евро — Кабмин одобрил введение отрицательных ставок по вкладам в этих валютах для юрлиц, в том числе по действующим договорам. Технически это означает введение комиссии за обслуживание депозитов, превышающей процентные ставки по ним. В министерстве подчеркнули, что мера в первую очередь призвана стимулировать бизнес избавляться от долларов и евро.

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