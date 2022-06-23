Названо условие возвращения западных брендов в Россию

Экономист Разуваев назвал крепкий рубль условием возвращения западных брендов в Россию

Стабильный крепкий рубль может стать условием возвращения западных брендов в Россию, доллар по 70-80 рублей может оказаться уже невыгодным для экспортеров, заявил в разговоре с «Лентой.ру» экономист, член наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев. Он добавил, что бренды могут столкнуться с трудностями при возвращении из-за роста конкуренции.

Нидерландский холдинг Ingka Group, который владеет IKEA и «Мега», пока не видит условий для возвращения в Россию, но в будущем хотел бы вернуться в страну, заявили в компании. Также американский производитель спортивной одежды и обуви Nike окончательно уйдет с российского рынка на фоне ситуации с Украиной.

Условия возвращения

«Условием возвращения западных брендов в Россию станет стабильный крепкий рубль, — считает Разуваев. — Мало кто помнит, но первый заход брендов произошел именно в 1995 году, когда как раз появился сильный рубль, был валютный коридор. В таких условиях компании могут четко планировать объемы продаж и неплохо зарабатывать. Но, если нацвалюта ослабнет до 70-80 рублей за доллар, ситуация станет уже не такой выгодной».

Экономист предположил, что в случае, если курс рубля останется на текущих уровнях, иностранные бренды могут вернуться уже осенью 2022 года вместе со смягчением санкционного режима.

«Сейчас просто идет такой шторм, который закончится. Единственным препятствием возвращения, которое я вижу, может стать то, что к тому моменту часть рынка уже будет занята: турок, которые обязательно придут на освободившиеся места, подвинуть будет сложно. Но все же потребители помнят эти бренды, любят их за качество и все равно будут рады возвращению», — резюмировал Разуваев.

О приостановке продаж продукции российским покупателям также объявила испанская ретейл-компания Inditex, в состав которой входят массмаркет-бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.