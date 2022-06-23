МИД России обвинил США в стремлении подпитывать конфликт на Украине

МИД России: США подпитывают украинский конфликт, вербуя своих граждан

МИД России обвинил Белый дом и американские спецслужбы в попустительстве, из-за чего происходит вербовка и переброска граждан США для участия в боевых действиях на Украине и в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Комментарий официального представителя министерства Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства.

Речь идет о деятельности украинского посольства в Вашингтоне по открытой вербовке бойцов в так называемый «Иностранный легион сил территориальной обороны Украины». «Только по сведениям американских СМИ, после начала российской спецоперации готовность помочь Киеву выразили около 20 тысяч американцев, а украинское диппредставительство официально зарегистрировало более шести тысяч заявок», — подчеркнули в российском дипведомстве.

В то же время отчеты Погранично-таможенной службы США говорят о том, что среди отбывающих на Украину американцев много тех, кто считает себя адептами «идеи превосходства белых» и намерен участвовать в боевых действиях на стороне вооруженного формирования «Азов». «Расцениваем потворство официальных властей США подобной деятельности как очередное доказательство того, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинского кризиса, а напротив — стремится подпитывать конфликт, нацеливаясь на стратегическое поражение России», — сказано в сообщении.

Россия требует от США пресечь подобную деятельность украинского диппредставительства, которая не только угрожает жизни и безопасности американцев, но и противоречит его дипломатическому статусу.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия и США обмениваются официальными сигналами по американским наемникам на Украине. Он указал на неуместность попыток Вашингтона «делать круглые глаза» и подчеркнул, что наемники будут преследоваться за действия на Украине «по всей строгости применимых в этой ситуации законов».