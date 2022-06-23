Россиянам посоветовали присмотреться к цикорию вместо кофе

Врач Ольга Аришева посоветовала любителям кофе заменить его на цикорий

Врач гастроэнтеролог-гепатолог Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова (Москва), кандидат медицинских наук Ольга Аришева назвала россиянам полезную альтернативу кофе, которую можно пить почти в любом количестве. В интервью для «Доктор Питер» она посоветовала присмотреться к цикорию, а также перечислила несколько его полезных свойств.

Врач отмечает, что для любителей кофе, которые при этом хотят снизить потребление кофеина, отличной заменой станет цикорий. По словам Аришевой, по вкусу он практически не отличается от кофе, а пить его можно в любое время дня. «Цикорий можно пить как утром, так и в вечернее время, потому что он не бодрит. Рекомендуется выпивать не более шести чашек в сутки», — объяснила гастроэнтеролог.

Она также перечислила несколько причин, по которым стоит полюбить напитки из цикория. Во-первых, по ее словам, цикорий помогает восстанавливать микрофлору кишечника, потому что содержит натуральный пребиотик инулин. Во-вторых, утверждает врач, он содержит витамины С, Е, А, В1, В2, В5 и В6, которые повышают иммунитет. В-третьих, за счет рибофлавина и тиамина цикорий помогает работе печени и почек, а полифенол в его составе способствует снижению воспалительных процессов, подчернула Аришева. Кроме того, он богат железом, поэтому защищает от анемии, заключила гастроэнтеролог.

До этого врач рассказала об опасности популярных летних напитков. По ее словам, холодный кофе провоцирует изжогу и приводит к обезвоживанию.