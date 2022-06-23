Раскрыта динамика цен на «вторичку» в крупных городах России

Restate.ru: цены на «вторичку» замерли во всех городах-миллионниках, кроме Ростова-на-Дону

С начала мая 2022 года стоимость квадратного метра «вторички» перестала расти практически во всех крупных городах, кроме Ростова-на-Дону. Динамику цен на этот тип жилья раскрыли аналитики федеральной базы недвижимости Restate.ru, данные есть в распоряжении «Ленты.ру».

В пяти из 15 российских «миллионников» — Екатеринбурге, Нижнем Новогороде, Красноярске, Перми и Волгограде — за последние полтора месяца цены на «вторичку» замерли. Аналогичная ситуация наблюдалась в Подмосковье и Ленинградской области.

В Ростове-на-Дону стоимость «квадрата» увеличилась сильнее всего — на 4,8 тысячи рублей, или 5,5 процента за полтора месяца, до 89,3 тысячи рублей. По мнению местных аналитиков, подобная аномалия — временное явление, и вскоре город присоединится к общему тренду для всех миллионников. Еще в пяти крупных городах — Новосибирске, Самаре, Уфе, Воронеже и Краснодаре — стоимость «квадрата» на «вторичке» с начала пятого месяца года увеличилась в пределах статистической погрешности на два процента.

В двух столицах, Казани и Челябинске цены на жилье пошли вниз. Так, в Москве и Санкт-Петербурге стоимость «квадрата» с начала мая упала на 3,2 процента и на один процент соответственно, в Казани — на 2 процента, а в Челябинске — на 2,6 процента.

Сильнее всего квадратный метр за указанный период подешевел в Москве — на 12 тысяч рублей, до 377 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге «вторичка» дешевеет три месяца подряд, однако снижение цен остается незначительным. В данный момент «квадрат» жилья в городе стоит 216,7 тысячи рублей. В Казани наблюдается аналогичная ситуация, при этом цена квадратного метра установилась на уровне 144,5 тысячи рублей. Городом-миллионником с самым дешевым жильем по-прежнему остается Челябинск со средней стоимостью «квадрата» в 63,5 тысячи рублей.

По мнению специалистов по недвижимости, на текущую ситуацию повлияло введение высоких ипотечных ставок в начале весны, после которого просел спрос на жилье. Собственники поднимали цены до апреля, однако в мае пересмотрели их и решили cнизить. Руководитель Restate.ru Андрей Добрый отметил, что «вторичка» дешевеет в Москве, Санкт-Петербурге и Казани — тех городах, где первичный рынок уже ожил после весенней спячки. «Очевидно, что более привлекательные ипотечные ставки уводят клиента с рынка готового жилья к новостройкам, но там, где последних относительно немного, этот тренд пока не так очевиден», — добавил он. Эксперты прогнозируют, что со временем цена квадратного метра будет снижаться во всех российских городах.

Ранее в риелторской компании Est-a-Tet определили районы Москвы с самым подорожавшим вторичным жильем. Согласно их данным, в мае 2022 года «квадрат» жилья в Москве больше всего подорожал в Донском районе — на 11,7 процента, до 438,6 тысячи рублей.