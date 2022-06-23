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Стилист назвала три популярные ошибки в летнем гардеробе женщин

Стилист Лидия Томлинсон: не следует сочетать облегающий топ и короткие шорты

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Британская стилистка Лидия Томлинсон назвала три популярные ошибки в летнем гардеробе женщин. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Недочетом при составлении образа в теплое время года является сочетание облегающего топа и коротких шортов, заявила специалистка. По ее словам, при комбинации данной одежды нарушается необходимый баланс пропорций фигуры, поэтому посоветовала заменить одну из указанных вещей на рубашку свободного кроя или бермуды.

Также Томлинсон отметила, что не следует подпоясывать просторные платья, и призвала подбирать подходящую обувь к нарядам. «Например, темные кожаные туфли со струящимся льняным платьем приводят к дисгармонии внешнего вида», — пояснила автор видео, продемонстрировав броги.

Ранее стилистка Александра Крони раскрыла удешевляющие внешний вид женщины детали. По словам специалистки, сделать образ безвкусным способно обилие открытых участков тела. Также она посоветовала избегать предметов гардероба, украшенных крупными логотипами брендов, расположенных в заметных местах.

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Алина Гостева
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