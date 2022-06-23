В Молдавии объяснили отказ поддержать антироссийские санкции

Глава МИД Попеску объяснил отказ Молдавии поддержать санкции против РФ слабой экономикой

Вице-премьер, глава МИД Молдавии Николай Попеску сообщил, почему Кишинев не способен поддержать санкции Евросоюза против России в полной мере. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Moldova 1».

Попеску отметил, что Молдавия ввела ряд ограничений против России в финансово-банковской сфере. Он также объяснил, что Кишенев отказался поддержать западные санкции против Москвы из-за слабой экономики.

«В то же время на нынешнем этапе степень устойчивости и способность нашей страны решать весь спектр проблем не позволяют нам присоединиться к большому пакету ограничительных мер», — подчеркнул министр.

Ранее опрос общественного мнения показал, что отказ от антироссийских санкций поддержали более 70 процентов молдаван. Против решения властей выступили 10,3 процента респондентов.

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что страна сохранит позицию нейтралитета и не присоединиться к санкциям, введенные Западом против России из-за ее спецоперации на Украине.