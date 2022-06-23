Народная милиция ЛНР вошла в еще один населенный пункт Донбасса

Подполковник НМ ЛНР сообщил, что союзные войска вошли в Золотое

Союзные войска России и Луганской народной республики (ЛНР) вошли в еще один населенный пункт Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Речь идет о населенном пункте Золотое под Лисичанском. Накануне, 22 июня, российские военные образовали вокруг него, а также города Горское плотное кольцо.

Как подчеркнул луганский офицер, сегодня «это кольцо начали сжимать». «Уже зашли наши подразделения, и на данный момент продвижение идет вглубь населенного пункта», — сказал Марочко.

Ранее Марочко рассказал, что подразделения республики вплотную приблизились к Лисичанску. По его словам, средства обнаружения и разведки сил Народной милиции полностью покрыли город.