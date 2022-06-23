Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Народная милиция ЛНР вошла в еще один населенный пункт Донбасса

Подполковник НМ ЛНР сообщил, что союзные войска вошли в Золотое

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Союзные войска России и Луганской народной республики (ЛНР) вошли в еще один населенный пункт Донбасса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.

Речь идет о населенном пункте Золотое под Лисичанском. Накануне, 22 июня, российские военные образовали вокруг него, а также города Горское плотное кольцо.

Как подчеркнул луганский офицер, сегодня «это кольцо начали сжимать». «Уже зашли наши подразделения, и на данный момент продвижение идет вглубь населенного пункта», — сказал Марочко.

Ранее Марочко рассказал, что подразделения республики вплотную приблизились к Лисичанску. По его словам, средства обнаружения и разведки сил Народной милиции полностью покрыли город.

Мировая история санкций
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В ЛНР сообщили о взятии двух населенных пунктов
Две тысячи окруженных в Донбассе украинских военных захотели сдаться
В Белоруссии пожаловались на провокации с беспилотниками со стороны Украины
Проигравший суд Шатунову продюсер «Ласкового мая» прокомментировал смерть певца
В Лос-Анджелесе захотели запретить вредные заправки для машин
Россиянам назвали способ получить украинские визы
Народная милиция ЛНР вошла в еще один населенный пункт Донбасса
Российский Минфин назвал санкции финансовой ядерной бомбой
Диетолог назвала пять вкусных продуктов для борьбы с воспалительными процессами
Украина получила американские РСЗО HIMARS
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.