В Минцифры раскрыли подробности атаки на «Госуслуги»

Минцифры заявило, что больше суток отражает хакерские атаки на «Госуслуги»

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России раскрыли подробности ведущейся со стороны Украины хакерской атаки на портал «Госуслуги». Соответствующий комментарий был опубликован в официальном Telegram-канале ведомства.

Представители Минцифры сообщили, что технические специалисты ведомства уже больше суток успешно отражают массовые хакерские атаки на «Госуслуги». По их словам, за это время было заблокировано свыше 46 тысяч IP-адресов, участвовавших в атаке на ресурс.

В ведомстве добавили, что во время атаки 23 июня портал продолжал работать для пользователей. Как уточнили в Минцифры, от россиян не поступило ни одной жалобы на доступность портала.

«Проникнуть в инфраструктуру, нанести ущерб порталу или получить персональные данные пользователей злоумышленникам не удалось. (...) Системы безопасности "Госуслуг" продолжают работать в штатном режиме», — подчеркнули они.

О том, что сайт «Госуслуг» подвергся мощной кибератаке, стало известно в минувший четверг, 23 июня. В Минцифры заявили, что атака идет со стороны Украины.

В ноябре прошлого года специалисты отразили рекордную по мощности хакерскую атаку на «Госуслуги». Уточнялось, что ее мощность составила более 680 гигабит в секунду.