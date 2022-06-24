Российские банки начали отказывать в открытии вкладов в евро и долларах

«Известия»: российские банки начали отказываться от открытия вкладов в евро и долларах

Крупные российские банки (Совкомбанк, ПСБ, Росбанк и «Открытие») приостановили открытие вкладов и накопительных счетов в иностранной валюте, об этом «Известиям» сообщили в call-центрах этих организаций.

Так, в Совкомбанке заявили, что перестали принимать вклады в долларах и евро еще в марте. В Росбанке с 9 июня начали отказывать клиентам в открытии счетов в евро и долларах. «Банк не открывает ни вклады, ни накопительные счета в иностранной валюте, только в национальной. Это распоряжение банка. Счета стали недоступны с 15 июня, а депозиты — уже 1,5 месяца», — заявили в «Открытии».

Банки не могут вложить доллары и евро куда-либо, это делает хранение иностранных денег убыточным, объяснил директор департамента по работе с акциями УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Ранее стало известно, что законопроект о разрешении банкам устанавливать отрицательные ставки на валютные вклады для юридических лиц, в том числе по действующим договорам, нашел поддержку в правительстве. Технически это означает введение комиссии за обслуживание депозитов, превышающей процентные ставки по ним.