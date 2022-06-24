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Обнаружена крупнейшая бактерия на Земле

Science: в LBNL обнаружили крупнейшую на Земле бактерию

Фото: Shutterstock

Команда международных ученых из Франции и США под руководством сотрудников Национальной лаборатории имени Лоуренса (LBNL) обнаружила в мангровых лесах на острове Гваделупа в Карибском море крупнейшую бактерию на Земле, размер которой достигает одного сантиметра. О выводах исследования написано в статье, опубликованной в журнале Science.

Ранее неизвестному науке микробу дали название Thiomargarita magnifica, поскольку оказалось, что он является близким родственником Thiomargarita namibiensis из Намибии. Заметить бактерию удалось в результате микроскопии образцов морской воды, которую собрали около прибрежных лесов. В пробах нашли не только листья деревьев и различные соринки, но также и светлые полупрозрачные нити, чья длина была около сантиметра. Дальнейший анализ выявил, что это живые организмы и они представляют собой крупнейших бактерий.

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Получать энергию Thiomargarita magnifica способны из химических реакций с соединениями серы, которая содержится в морском грунте и воде. Ключевое отличие описанных микробов заключается не только в крупном размере, но и в специфической форме строения: их цитоплазма делится на множество отсеков, в которых находится копия генома, отделенная от других клеток мембраной. Кроме того, исследователи обнаружили, что бактерии могут расти гораздо быстрее, чем другие микроорганизмы.

Ранее сотрудники Университета Макгилла (Канада) выявили микробов, способных выживать в экстремальных условиях на Земле, приближенных к марсианской среде.

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Елена Апазиди
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