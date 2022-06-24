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Спорт

Федерация дзюдо Украины бойкотирует международные турниры из-за допуска россиян

Украинские дзюдоисты бойкотируют все соревнования IJF из-за допуска россиян

Фото: Reuters

Федерация дзюдо Украины (ФДУ) решила бойкотировать все международные соревнования. Об этом сообщается на сайте организации.

ФДУ написала открытое письмо в Международную федерацию дзюдо (IJF), в котором раскритиковала решение организации допустить россиян и белорусов до турнира Большого шлема в Монголии в нейтральном статусе. Украинская сторона также отдельно отметила тот факт, что некоторые российские дзюдоисты являются действующими солдатами, прапорщиками и офицерами вооруженных сил.

Соревнования в Монголии пройдут с 24 по 26 июня. Состязания входят в число квалификационных турниров Олимпийских игр.

В марте Международная федерация дзюдо (IJF) разрешила российским спортсменам принимать участие в международных турнирах в нейтральном статусе. Сборная изначально отказалась выступать за рубежом, объяснив это решение существенно затрудненным доступом в большинство стран и обеспечением безопасности российских спортсменов. При этом команда отправилась в Улан-Батор.

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